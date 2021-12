La dolce dedica di Alice Campello ad Alvaro Morata | “Insieme mano nella mano”

Leggi su diredonna

(Di lunedì 20 dicembre 2021)hato unmessaggio sui social a suo marito, il calciatore della Juventus. L’influencer torinese, che su Instagram conta quasi tre milioni di follower, ha pubblicato un post dove ringrazia il compagno per i momenti trascorsie per essere con lei sia nei giorni felici che in quelli più difficili. Vi raccomandiamo... Ladi Sam Asghari per il compleanno di Britney Spears “Ti amo compagno di giorni felici e di giorni tristi, di notti insonni e momenti indimenticabili. Tutto“, ha scritto la modella e influencer, ...