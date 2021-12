La casa-ufficio del futuro, aspettando il metaverso (Di lunedì 20 dicembre 2021) Aziende, manager e dipendenti si chiedono se l'ufficio, così come lo conosciamo, serva ancora. Quel che è certo è che abbiamo bisogno di strumenti affidabili, flessibili e potenti, adatti a nuovi stili di vita ibridi Leggi su repubblica (Di lunedì 20 dicembre 2021) Aziende, manager e dipendenti si chiedono se l', così come lo conosciamo, serva ancora. Quel che è certo è che abbiamo bisogno di strumenti affidabili, flessibili e potenti, adatti a nuovi stili di vita ibridi

Advertising

eia58 : RT @AndreaSpanu6: Niente, sono ancora inviperiti e ansiosi di vedere contagi in esplosione perché il governo ha OSATO rimandarli in ufficio… - aaleamo : Nella mia mente AleAmo ha ancora, da qualche parte per casa o per l’ufficio, i calzini con la faccia di Beyoncé - LucaFilippi5 : @monicaguerzoni @Danilo_Rossetto Ok, ma le cene in casa tra amici e parenti, i colleghi di ufficio 'che tanto siamo… - v1llarismo : RT @il_Paride: Che palle, rimanere un’ora in più in ufficio significa tornare a casa alle 21,20. Tivoli di merda - liberamenteare1 : RT @MorganaDexter: ?? Deeeexteeeeerrr... onoro il #GiovediGnocca di nascosto, dall'ufficio... torni a casa finalmente o devo fare da sola ??… -