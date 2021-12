La battuta di Draghi al cancelliere tedesco Olaf Scholz | “Patto di stabilità? Io non sono molto competente | lascio la parola al cancelliere…”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Suldi“io non, quindilaal“. Lo ha detto, sorridendo, il presidente del Consiglio Mario, rispondendo a una domanda in conferenza stampa con ildella Repubblica Federale di Germania,. “Voglio contraddirlo subito, è”, ha replicatoalladel premier. “Sulle regole europee, la flessibilità c’è” ha detto inoltre ilnella sua conferenza stampa a Roma assieme al presidente del Consiglio Mario ...

ha una visione diversa, ma non alimenta uno scontro tra l'altro noto, tanto che appunto, alla seconda domanda sul tema, preferisce dare la parola a Scholz con una. Si sa che il leader ...Nel corso della conferenza il neocancelliere ha elogiato Mario, rispondendo alladel premier italiano che, per 'dribblare' la domanda sulle regole Ue, aveva detto di non esser '...Così succede per la singolar tenzone contro la Cina, avviata da Donald Trump e portata avanti, anzi intensificata, dal suo successore Biden. Con la fattiva e sempre più assidua collaborazione dell’all ...Per la Germania "la flessibilità c'è già". Per l'Italia un'intesa è alla portata, ma resta da capire se sarà il premier a trattare sul Patto di stabilità ...