(Di lunedì 20 dicembre 2021) Com’è andata ladiB? Le squadre del campionato cadetto sono scese in campo per sfidarsi e le sorprese sono state diverse a livello di risultato. Ancorato al primo posto in classifica, resta il Pisa che a 38 punti non ha intenzione di lasciarsi sorpassare dal Brescia secondo a 34. Quali sono i risultati della? Parma-Crotone: probabili formazioni e in tv LadiB: com’è andata? Il campionato diB ha salutato anche la. Le squadre di cadetteria si sono date battaglia sul campo e c’è chi ne è uscito vincitore e chi invece ha rinunciato ai tre punti. Questa tornata si è sviluppata quasi interamente sabato 18 dicembre, giorno in cui ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE RINVIATE CAUSA COVID ALTRE 4 PARTITE del programma della 18esima giornata Southampton-Bren… - zazoomblog : La 18esima giornata di Serie B: il riassunto - #18esima #giornata #Serie #riassunto - aboccadaverita : RT @forzaroma: La #Figc premia #Zaniolo: è il miglior giocatore della 18esima giornata di #SerieA #ASRoma #AtalantaRoma - Sport_Fair : Ancora polemiche sulla 18esima giornata del campionato di #SerieA: l'AIA allo scoperto sui gol annullati a #Milan e… - Shootout_ita : Con #MilanNapoli di ieri sera si è conclusa la diciottesima giornata di #SerieA e come sempre eccovi i nostri 'Top… -

Ultime Notizie dalla rete : 18esima giornata

Undici

Già rinviata a data da destinarsi, invece, Lecce - Vicenza in serie B, posticipo dellache si sarebbe dovuto giocare stasera. La Lega cadetta ha preso atto "dell'allegata ...Soltanto nel pomeriggio di oggi, ricevuto l'esito del secondo giro di test (fatto ieri), il club aveva diramato l'elenco dei convocati per il match valevole per ladel girone di ...SALERNO (ITALPRESS) – Il calcio italiano torna a fare i conti col coronavirus.E’ a forte rischio rinvio Udinese-Salernitana, a causa di una positività al Covid-19 nel gruppo squadra dei campani. La so ...SERIE B - Non solo Benevento-Monza. Anche Lecce Vicenza, posticipo di lunedì 20 dicembre valevole per la 18esima giornata di Serie B, è stato rinviato per Covid ...