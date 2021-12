Kjaer | «Lavoro 7-8 ore al giorno per tornare più forte di prima»

Advertising

AntoVitiello : #Kjaer: “Sto bene. Purtroppo ho avuto un grave infortunio. Ci vuole tempo e pazienza. Lavoro 7-8 ore al giorno: il… - peppe76199232 : RT @MilanNewsit: Kjaer a MilanTv: 'Lavoro 7-8 ore al giorno per tornare più forte di prima. Ringrazio tutti per l'affetto' - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Milan, #Kjaer: 'Lavoro 7-8 ore al giorno. Ci vuole tempo, ma posso tornare più forte di prima' - CrapanzanoRobin : RT @cmdotcom: #Milan, #Kjaer: 'Lavoro 7-8 ore al giorno. Ci vuole tempo, ma posso tornare più forte di prima' - sportli26181512 : Milan, Kjaer: 'Lavoro 7-8 ore al giorno. Ci vuole tempo, ma posso tornare più forte di prima': Simon Kjaer, difenso… -

Ultime Notizie dalla rete : Kjaer Lavoro

Si poteva fare questa 'mista' di assenti: Plizzari; Manolas,, Koulibaly; Mario Rui, Calabria, ... Dall'altra parte Brahim Diaz non era in grado di svolgere lo stesso tipo die non ...Sia per l'infortunio di(il danese tornerà nella prossima stagione) sia per l'eliminazione ... È stato un mese difficile per noi, abbiamo cercato di incrementare ildi recupero e ...Simon Kjaer, intervistato da Milan TV, ha parlato del momento dei rossoneri e del suo recupero in seguito all'infortunio. Queste le sue parole: Sul suo ...Il difensore della squadra rossonera ha parlato ai microfoni di Milan Tv commentando l'infortunio e il suo 2021 in generale.