Kessie-Bennacer: cerniera di centrocampo da scudetto per il Milan (Di lunedì 20 dicembre 2021) La vicenda delle due perle africane nel Milan inizia ad essere sotto i riflettori dei tifosi e degli appassionati della squadra di Stefano Pioli; la platea dei Milanisti è ansiosa di risultati e la competizione con l'Inter inizia a farsi sentire anche per via della voglia di scudetto che aleggia tra i Rossoneri.Giunti alla 17ma di Campionato però occorre tirare una prima somma dei risultati anche perché i tifosi hanno concesso un attestato di fiducia all'allenatore, visto il suo rinnovo per nulla scontato, alla fine dello scorso campionato. La squadra viene giudicata forte e promettente ma manca qualcosa nello spogliatoio ed i risultati ne risentono: un pareggio con l'Udinese che non ha soddisfatto nonostante la performance di livello di Ibra che si conferma una sicurezza sia sul piano della concretizzazione che sul piano della ...

