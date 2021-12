Kate Middleton e le tradizioni di Natale a casa dei Windsor (Di lunedì 20 dicembre 2021) Pandemia permettendo, Kate Middleton trascorrerà il Natale insieme ai parenti di suo marito, il principe William. Prima del Covid-19, tante erano le tradizioni rispettate dalla Royal Family… (Foto: Getty) Le feste di Natale si avvicinano e, con loro, l’occasione per i membri della Royal Family per stare tutti insieme. Certo, la pandemia rischia di rovinare tutto – il pranzo prenatalizio al Castello di Windsor, ad esempio, è stato annullato – ma resta la speranza per tutte le altre tradizioni. Quali? Ecco le principali, come raccontato da Gala. I biglietti di auguri Ogni anno la Regina Elisabetta spedisce all’incirca 900 biglietti di auguri firmati personalmente. Una tradizione molto britannica, nonostante l’esistenza della email. Per fare in modo che tutto sia pronto ... Leggi su amica (Di lunedì 20 dicembre 2021) Pandemia permettendo,trascorrerà ilinsieme ai parenti di suo marito, il principe William. Prima del Covid-19, tante erano lerispettate dalla Royal Family… (Foto: Getty) Le feste disi avvicinano e, con loro, l’occasione per i membri della Royal Family per stare tutti insieme. Certo, la pandemia rischia di rovinare tutto – il pranzo prenatalizio al Castello di, ad esempio, è stato annullato – ma resta la speranza per tutte le altre. Quali? Ecco le principali, come raccontato da Gala. I biglietti di auguri Ogni anno la Regina Elisabetta spedisce all’incirca 900 biglietti di auguri firmati personalmente. Una tradizione molto britannica, nonostante l’esistenza della email. Per fare in modo che tutto sia pronto ...

