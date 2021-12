Juventus Women ai quarti di Champions | sorteggiato l' avversario

Advertising

juventusfc : Dai quarti ? Ai quarti ? Le #JuventusWomen chiudono alla grande la settimana e il 2021, vincono in Puglia e vanno a… - JuventusTV : #PinkBariJuve è LIVE! La viviamo insieme? ?? - Gazzetta_it : Cultura vincente e visione europea: le Women sono entrate nell’elite Champions #Juve - junews24com : Salvai scrive alla squadra: «La mia stagione finisce qui, sarò la prima tifosa» - - DNAJUVE1897 : Juventus Women ai quarti di Champions contro il Lione -

...media UEFA via Getty Images Corpo articolo Il sorteggio dei quarti di finale di UEFA's Champons League ha decretato la sfida tra il Barcellona campione in carica e il Real Madrid. La...Sarà il Lione l'avversario dellanei quarti di finale di UEFA's Champions League, la massima competizione europea di calcio femminile. L'urna del sorteggio di Nyon, andato in scena quest'oggi, ha messo le bianconere di ...Stefano Braghin, Team Director di Juventus Women, commenta così il sorteggio di UWCL, che vedrà le bianconere contrapposte alle francesi del Lione.Grave infortunio al ginocchio destro per Cecilia Salvai, difensore centrale della Juventus Women di Joe Montemurro e della Nazionale di Milena Bertolini. Per lei stagione finita. Questo il comunicato ...