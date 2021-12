Juventus, scelto il destino di Rovella: accadrà a gennaio! (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’andamento della Juventus di Massimiliano Allegri non sta entusiasmando la piazza bianconera. I problemi accusati durante il percorso sembrano, dunque, potersi risolvere esclusivamente intervenendo, in maniera ragionata, sul mercato. Uno dei potenziali profili accostati alla Vecchia Signora porta il nome di Nicolò Rovella, giocatore di proprietà della Juventus stessa, attualmente in forza al Genoa. Stando alle parole di Romeo Agresti, la società di Torino avrebbe deciso di non riportare a casa il giovane centrocampista nel mercato di gennaio, consentendogli di proseguire la sua avventura a Genova. POTREBBE INTERESSARTI: Manolas, l’addio al Napoli è una dichiarazione d’amore! Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’andamento delladi Massimiliano Allegri non sta entusiasmando la piazza bianconera. I problemi accusati durante il percorso sembrano, dunque, potersi risolvere esclusivamente intervenendo, in maniera ragionata, sul mercato. Uno dei potenziali profili accostati alla Vecchia Signora porta il nome di Nicolò, giocatore di proprietà dellastessa, attualmente in forza al Genoa. Stando alle parole di Romeo Agresti, la società di Torino avrebbe deciso di non riportare a casa il giovane centrocampista nel mercato di gennaio, consentendogli di proseguire la sua avventura a Genova. POTREBBE INTERESSARTI: Manolas, l’addio al Napoli è una dichiarazione d’amore!

