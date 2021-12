Juventus, può slittare il rinnovo di Dybala (Di lunedì 20 dicembre 2021) Secondo Juventusnews24 «può slittare l’annuncio del rinnovo di Paulo Dybala. Il motivo? Riguarda il suo agente, Jorge Antun, tornato in Argentina per questioni personali, senza che il prolungamento di contratto dell’attaccante (in scadenza nel giugno 2022) sia stato messo nero su bianco. L’accordo per il rinnovo c’è, con vista 2026, mancano però firma e ufficialità. Due passaggi fondamentali che, a questo punto, potrebbero slittare al nuovo anno. Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Secondonews24 «puòl’annuncio deldi Paulo. Il motivo? Riguarda il suo agente, Jorge Antun, tornato in Argentina per questioni personali, senza che il prolungamento di contratto dell’attaccante (in scadenza nel giugno 2022) sia stato messo nero su bianco. L’accordo per ilc’è, con vista 2026, mancano però firma e ufficialità. Due passaggi fondamentali che, a questo punto, potrebberoal nuovo anno.

Advertising

GoalItalia : 'Non può sempre difendere con altri 10 in area di rigore' Adani sul possibile addio di #DeLigt alla Juventus ?? - nicolapasa : RT @GoalItalia: 'Non può sempre difendere con altri 10 in area di rigore' Adani sul possibile addio di #DeLigt alla Juventus ?? https://t.co… - StanisLaRochele : @JimCapsCup Io concordo con Marco, nella situazione attuale la Juventus messa molto peggio, perché comunque 'teoric… - BisInterista : RT @GoalItalia: 'Non può sempre difendere con altri 10 in area di rigore' Adani sul possibile addio di #DeLigt alla Juventus ?? https://t.co… - calciomercatoit : ??#Juventus, #deLigt può dire addio: primo contatto #Raiola-#Barcellona già avvenuto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus può Sassuolo - Bologna in tv: dove vederla, info streaming e telecronisti Dove si può vedere Sassuolo - Bologna in tv? I neroverdi sono reduci dal pareggio in casa della Fiorentina, mentre il Bologna ha perso in casa con la Juventus. Leggi anche > Le probabili formazioni ...

Top e Flop 18ª giornata: buoni e cattivi, le pagelle di serie A ... idem l' Atalanta con la Roma , il Napoli che si rialza, la riscossa della Juventus . A fare la ... idem Szczesny mentre qualche paratona la fa Consigli ma non può nulla contro Vlahovic e la Fiorentina.

Calcio donne, la Juventus sfida il Chelsea. Montemurro: "Per me è un derby, il campionato italiano può crescere molto" la Repubblica Dove sivedere Sassuolo - Bologna in tv? I neroverdi sono reduci dal pareggio in casa della Fiorentina, mentre il Bologna ha perso in casa con la. Leggi anche > Le probabili formazioni ...... idem l' Atalanta con la Roma , il Napoli che si rialza, la riscossa della. A fare la ... idem Szczesny mentre qualche paratona la fa Consigli ma nonnulla contro Vlahovic e la Fiorentina.