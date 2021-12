Juventus, per Icardi si profila uno scambio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Asse Parigi-Torino. Così titola al suo interno La Gazzetta dello Sport, che accosta il nome di Mauro Icardi alla Juve. Massimiliano Allegri cerca un attaccante, e in queste ore è emersa una nuova possibilità per arrivare al centravanti del Psg. Ipotesi scambio con Arthur, sul piede di partenza come confermato anche dal suo agente Pastorello. Possibile operazione in prestito, visto che difficilmente il club parigino si accollerà una spesa superiore ai 70 milioni di euro per il brasiliano. Intanto, sul fronte Icardi, arrivano segnali di apertura alla Juventus da parte del suo entourage. Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Asse Parigi-Torino. Così titola al suo interno La Gazzetta dello Sport, che accosta il nome di Mauroalla Juve. Massimiliano Allegri cerca un attaccante, e in queste ore è emersa una nuova possibilità per arrivare al centravanti del Psg. Ipotesicon Arthur, sul piede di partenza come confermato anche dal suo agente Pastorello. Possibile operazione in prestito, visto che difficilmente il club parigino si accollerà una spesa superiore ai 70 milioni di euro per il brasiliano. Intanto, sul fronte, arrivano segnali di apertura allada parte del suo entourage.

juventusfc : Anche a Natale è fondamentale il gioco di squadra ???? Gioca con noi: crea la formula per un Natale perfetto ??… - JuventusFCYouth : Mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre due giorni dedicati al ricordo a Vinovo, dove andranno in scena i Memorial 'Brya… - GiovaAlbanese : Solo un indurimento al polpaccio per #Pellegrini, out nel corso di #BolognaJuve ?? #Juventus - CuoreRoberto : @SQUALOBIANCO462 La radio per sentire le partite della Juventus...?? - MarcelloGCaputo : Vincere per chiudere al meglio l'anno e ricominciare con rinnovate ambizioni. #JuventusCagliari #JuveCagliari…

Ultime Notizie dalla rete : Juventus per De Ligt via dalla Juve? I tifosi sui social si dividono ... il potente Mino Raiola, si è lasciato scappare durante l'intervista al giornale olandese Nrc, ha messo a rumore il popolo social ( "De Ligt è pronto per un nuovo passo. Lo pensa anche lui" ). Tra i ...

Juventus, Cuadrado e il rinnovo a vita con i bianconeri: i dettagli Cuadrado, Juventus a vita: cifre e dettagli del rinnovo del colombiano, sempre più vicino alla firma del prolungamento Juan Cuadrado potrebbe rinnovare con la Juventus e farlo per restare a vita con il bianconero addosso. Potrebbe essere solo una formalità quella del colombiano ma la prossima stagione inizierà la sua ultima vista la scadenza nel ...

Juve, summit per l'attacco: i nomi sul taccuino Tuttosport Crisi Cagliari: Godin e Caceres fuori rosa, rischiano altri big Terremoto al Cagliari dopo la rotonda sconfitta interna contro l'Udinese per 4 reti a zero. Mazzarri ha deciso di ...

Juventus, aumento di capitale: conclusa in anticipo l'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati A seguito del comunicato dello scorso 16 dicembre, nel quale si annunciava l'aumento di capitale, la Juventus ha comunicato che è terminata in anticipo l'offerta in borsa dei diritti di opzione non es ...

