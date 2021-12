Juventus femminile | scoperto l’avversario delle bianconere in Champions

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 20 dicembre 2021) LahainLeague nei quarti di finale; saranno due sfide piuttosto intense. Girelli (Getty Images)Lasi sta preparando all’ultima sfida dell’anno, in programma domani sera, allo Stadium contro un Cagliari sempre più disperato. Partita fondamentale per andare alla sosta con il giusto entusiasmo prima di affrontare una seconda parte di stagione decisiva per le sorti dei ragazzi di Allegri. Il quarto posto, l’arrivo della coppa Italia, la finale di supercoppa e gli ottavi diLeague sono tutti obiettivi che i bianconeri non possono fallire. Per quanto riguarda la massima competizione europea, ci sarà il doppio confronto con il Villarreal. Un confronto inedito tra queste due squadre e che regalerà alla ...