Juventus, ecco perché la società vuole uno tra Vlahovic e Scamacca (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il pareggio tra Fiorentina e Sassuolo ha spiegato perché la Juventus sta cercando un attaccante come Vlahovic o Scamacca. Scamacca (Getty Images)La diciottesima giornata di Serie A ha visto l’Inter laurearsi campione d’inverno; i nerazzurri si sono imposti con un netto cinque a zero sul campo della Salernitana. Una vittoria che ha permesso ai ragazzi di Inzaghi di allungare sulle dirette concorrenti. Il Milan ha perso il big match di San Siro contro il Napoli confermando il momento di difficoltà (due vittorie nelle ultime sette di campionato per i rossoneri); passo falso anche dell’Atalanta; i ragazzi di Gasperini sono crollati, davanti al proprio pubblico, contro la Roma di Mourinho. In zona Champions fondamentale il successo della Juventus, per due a zero, sul campo del Bologna. I ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il pareggio tra Fiorentina e Sassuolo ha spiegatolasta cercando un attaccante come(Getty Images)La diciottesima giornata di Serie A ha visto l’Inter laurearsi campione d’inverno; i nerazzurri si sono imposti con un netto cinque a zero sul campo della Salernitana. Una vittoria che ha permesso ai ragazzi di Inzaghi di allungare sulle dirette concorrenti. Il Milan ha perso il big match di San Siro contro il Napoli confermando il momento di difficoltà (due vittorie nelle ultime sette di campionato per i rossoneri); passo falso anche dell’Atalanta; i ragazzi di Gasperini sono crollati, davanti al proprio pubblico, contro la Roma di Mourinho. In zona Champions fondamentale il successo della, per due a zero, sul campo del Bologna. I ...

