Juventus, de Ligt saluta a fine anno? Lo scenario di mercato (Di lunedì 20 dicembre 2021) Matthijs de Ligt è un pilastro della Juventus; il futuro del centrale olandese, però, rischia di essere lontano da Torino. de Ligt (Getty Images)La Juventus, nell’ultimo turno di campionato, ha vinto due a zero a Bologna grazie ai gol di Morata e Cuadrado. Un successo importante sia per le condizioni ambientali (si è giocato sotto una fitta nebbia) sia per la sconfitta dell’Atalanta che avvicina i bianconeri al quarto posto. I ragazzi di Allegri, però, non possono rilassarsi; domani sera si torna in campo per l’ultima partita dell’anno contro un Cagliari disperato. Per il match dello Stadium, il tecnico bianconero spera di recuperare Dybala anche se, al Dall’Ara, la prova fornita dal tridente offensivo è stata decisamente positiva. Moise Kean si è mosso bene, Morata ha trovato il terzo gol nelle ultime ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Matthijs deè un pilastro della; il futuro del centrale olandese, però, rischia di essere lontano da Torino. de(Getty Images)La, nell’ultimo turno di campionato, ha vinto due a zero a Bologna grazie ai gol di Morata e Cuadrado. Un successo importante sia per le condizioni ambientali (si è giocato sotto una fitta nebbia) sia per la sconfitta dell’Atalanta che avvicina i bianconeri al quarto posto. I ragazzi di Allegri, però, non possono rilassarsi; domani sera si torna in campo per l’ultima partita dell’contro un Cagliari disperato. Per il match dello Stadium, il tecnico bianconero spera di recuperare Dybala anche se, al Dall’Ara, la prova fornita dal tridente offensivo è stata decisamente positiva. Moise Kean si è mosso bene, Morata ha trovato il terzo gol nelle ultime ...

Advertising

sportmediaset : #DeLigt in partenza? Raiola spaventa la Juve: 'Pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui' #SportMediaset… - Luxgraph : De Ligt, il mercato fa paura: Mino Raiola, niente scherzi - gilnar76 : De Ligt lascia la Juve: Raiola ha già incontrato un presidente a Torino #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - paranoia_itsme : mi sto preparando psicologicamente all’addio di de ligt… #Juventus - Mar__J05 : “La Juventus non si merita De Ligt” Allora, facciamo così: vendiamo tutti perché non ce li meritiamo, non compriamo… -