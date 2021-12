Juventus, dalla Spagna sono sicuri: l’attaccante lascerà a fine stagione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Indiscrezione di mercato dalla Spagna; l’attaccante bianconero, una volta terminata la stagione, lascerà la Juventus. Allegri (Getty Images)E’ un mese di fuoco per la Juventus tra campo e mercato; dal punto di vista calcistico, i ragazzi di Allegri, sono attesi da una serie di sfide fondamentali per definire le ambizioni in campionato. Contemporaneamente agli impegni di Bonucci e compagni, la società bianconera cercherà di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico per aumentare la qualità della rosa. Gli obiettivi sono due: centrocampista e attaccante. La partenza di Cristiano Ronaldo non è ancora stata assorbita con l’attacco della Juventus che fatica tremendamente ad avere la continuità richiesta da un club con ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Indiscrezione di mercatobianconero, una volta terminata lala. Allegri (Getty Images)E’ un mese di fuoco per latra campo e mercato; dal punto di vista calcistico, i ragazzi di Allegri,attesi da una serie di sfide fondamentali per definire le ambizioni in campionato. Contemporaneamente agli impegni di Bonucci e compagni, la società bianconera cercherà di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico per aumentare la qualità della rosa. Gli obiettividue: centrocampista e attaccante. La partenza di Cristiano Ronaldo non è ancora stata assorbita con l’attacco dellache fatica tremendamente ad avere la continuità richiesta da un club con ...

