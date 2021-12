Juventus-Cagliari: orario, dove vederla in diretta TV e streaming LIVE (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tutto quello che c'è da sapere sul match dell'Allianz Stadium, valido per la 19esima giornata di Serie A. Leggi su 90min (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tutto quello che c'è da sapere sul match dell'Allianz Stadium, valido per la 19esima giornata di Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : #Chiellini e #Dybala oggi hanno lavorato ancora a parte, difficile che tornino a disposizione col Cagliari. #Juventus - marcoconterio : ?????? In casa #Cagliari è crisi nera di risultati e iniziano le decisioni pesanti. Fuori Caceres e Godin, già dai con… - forumJuventus : #JuveCagliari, domani ore ore 20,45. TS: 'Torna Locatelli, dubbio Pellegrini. In attacco ballottaggio tra Kean e Ku… - mighelalbo : RT @marcoconterio: ?????? In casa #Cagliari è crisi nera di risultati e iniziano le decisioni pesanti. Fuori Caceres e Godin, già dai convocat… - MondoBN : QUI CAGLIARI, Le probabili scelte di Walter Mazzarri -