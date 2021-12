Juventus-Cagliari | i convocati di Mazzarri | out Caceres e Godin

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Walterha diramato la lista deiper, match in programma domani sera all’Allianz Stadium e ultimo appuntamento prima della pausa festiva. Il tecnico dei sardi non fa sconti e lascia fuori per scelta tecnica, a dimostrazione di un clima davvero teso dopo la crisi di risultati delle ultime settimane. Fuori anche Marin per squalifica, in attacco invece c’è Nandez. La lista deiPortieri: Aresti, Cragno, Radunovic.Difensori: Altare, Bellanova, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Lykogiannis, Obert, Zappa.Centrocampisti: Deiola, Faragò, Grassi, Nandez, Oliva, Pereiro.Attaccanti: Ceter, Joao Pedro, Keita Balde, Pavoletti. SportFace.

