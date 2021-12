Juventus, Allegri: "Vietato sbagliare con il Cagliari. Dybala non lo rischio" (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Domani servirà una partita di grande attenzione perché non possiamo permetterci altri passi falsi in casa". Massimiliano Allegri è chiaro in conferenza stampa: contro il Cagliari servono ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Domani servirà una partita di grande attenzione perché non possiamo permetterci altri passi falsi in casa". Massimilianoè chiaro in conferenza stampa: contro ilservono ...

Advertising

juventusfc : Alle 14 tutti collegati su @JuventusTV per l'ultima conferenza del 2021 di Mister #Allegri! ??… - juventusfc : Termina la conferenza stampa di Mister Allegri, fra poco il report su - GiovaAlbanese : #Ramsey e #Arthur in uscita dalla #Juventus a gennaio, subito un centrocampista di fisicità per #Allegri: occhio ai… - lorenzo10469500 : RT @lorenzo10469500: Juve-Cagliari, Allegri: 'Juve attenta. E De Ligt...' - La Gazzetta dello Sport - lorenzo10469500 : Juve-Cagliari, Allegri: 'Juve attenta. E De Ligt...' - La Gazzetta dello Sport -