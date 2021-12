Juventus | Allegri preoccupato | un attaccante sta ancora male

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Nella conferenza stampa preCagliari,si è pronunciato sulla questione più delicata, le condizioni di Paulo Dybala.(Getty Images)La, nella serata di domani, affronterà il Cagliari nell’ultimo match prima della sosta natalizia; obbligatori i tre punti considerando le condizioni dell’avversario e la necessità di andare alla pausa, almeno, a meno sei dal quarto posto. Una partita da non sottovalutare; sfide come questa rischiano di nascondere più insidie del previsto e potrebbero portare un colpo psicologico non da poco in caso di mancato successo.lo sa bene e, proprio per questo, vuole evitare gli stessi errori commessi contro il Venezia. Il match dello Stadium sarà fondamentale per testare, ulteriormente, quei giocatori che rischiano di essere ceduti nel ...

Advertising

juventusfc : Alle 14 tutti collegati su @JuventusTV per l'ultima conferenza del 2021 di Mister #Allegri! ??… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Allegri pre #JuveCagliari ?? LIVE su @JuventusTv: - juventusfc : Termina la conferenza stampa di Mister Allegri, fra poco il report su - gilnar76 : Allianz Stadium troppo silenzioso? Allegri non ci sta: «Ci sono sempre vicini» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - IlMarcheseBN : RT @juventusfc: Inizia la conferenza stampa di Allegri pre #JuveCagliari ?? LIVE su @JuventusTv: -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

Con ladell'expartita quasi impossibile : i bianconeri stanno rincorrendo la Champions, i sardi sono reduci da due 4 - 0 consecutivi. L'aggancio al quartultimo posto non è un'utopia ...Da non dimenticare invece la missione della, ricordata da: 'Non possiamo permetterci altri passi falsi'. I bianconeri preparano l'ultima partita del 2021, quella casalinga con il ...Ogni anno le quote e scommesse Champions League riservano sempre grandi sorprese e non c’è da meravigliarsi se squadre che non hanno un organico interstellare riescano a raggiungere i quarti, le semif ...Le parole in conferenza stampa del tecnico della Juventus, alla vigilia dell’ultima gara del girone di andata, quella contro i rossoblù di Mazzarri Vuole tenere i suoi in tensione agonistica, Max Alle ...