Juventus, Allegri: «De Ligt? Posso dire solo una cosa. Sul rinnovo di Dybala…» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Cagliari Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. ULTIMA PARTITA DELL’ANNO – «Delicata perché ci sono le vacanze, son tutti dietro a preparare regali e valigie per partire. La cosa importante invece è la partita di domani. Il Cagliari, come valori tecnici, non merita la classifica che ha. Prendo ad esempio gli attaccanti: sia Keita, che Joao Pedro e Pavoletti sono tra i migliori nelle squadre dal decimo posto in giù. A metà campo ha giocatori bravi. Se crediamo che domani sia una partita facile perché han perso 4-0 con l’Udinese in casa, sbagliamo perché il Cagliari ha dei valori tecnici ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Massimiliano, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Cagliari Massimiliano, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. ULTIMA PARTITA DELL’ANNO – «Delicata perché ci sono le vacanze, son tutti dietro a preparare regali e valigie per partire. Laimportante invece è la partita di domani. Il Cagliari, come valori tecnici, non merita la classifica che ha. Prendo ad esempio gli attaccanti: sia Keita, che Joao Pedro e Pavoletti sono tra i migliori nelle squadre dal decimo posto in giù. A metà campo ha giocatori bravi. Se crediamo che domani sia una partita facile perché han perso 4-0 con l’Udinese in casa, sbagliamo perché il Cagliari ha dei valori tecnici ...

