Juve, missione Champions: è a - 6, ecco come arrivarci (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Juve dopo essere scesa a 8 punti dal quarto posto ora è risalita a - 6. Non era così a contatto con la quota Champions da 5 turni. È una missione possibile? Proviamo a capire come Allegri può ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ladopo essere scesa a 8 punti dal quarto posto ora è risalita a - 6. Non era così a contatto con la quotada 5 turni. È unapossibile? Proviamo a capireAllegri può ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve missione Juve, missione Champions: è a - 6, ecco come arrivarci La Juve dopo essere scesa a 8 punti dal quarto posto ora è risalita a - 6. Non era così a contatto con la quota Champions da 5 turni. È una missione possibile? Proviamo a capire come Allegri può farcela. ...

Inter campione d'inverno Manita Inter La copertina se la prende l'Inter che porta a termine l'ennesima missione: vincere e ... Nella nebbia la Juve Cammino in totale ripresa per la Juve che ha ancora tanti problemi da risolvere,...

Juve Stabia, vecchi problemi lontani dal Menti Juve Stabia: Si chiude a testa bassa il girone di andata, i gialloblu tornano a casa con le mani vuote ed ancora una volta fanno registare ...

