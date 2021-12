Juve furiosa con il Manchester United: ecco quanto costa Martial (Di lunedì 20 dicembre 2021) Martial è fuori dal progetto del Manchester United e la Juventus è piuttosto interessante all’attaccante. I Red Devils fissano il prezzo. Martial (Getty Images)La Juventus sta preparando la sfida di domani sera, allo Stadium, contro il Cagliari; chiudere l’anno con una vittoria è l’obiettivo dei ragazzi di Allegri. I tre punti, oltre al morale, servono anche ad una classifica parzialmente aggiustata; parliamoci chiaro, le ambizioni ad inizio stagione erano ben diverse ma, visto come si sono sviluppate le cose, l’obiettivo principale è il quarto posto (distante sei punti). I bianconeri, per l’ultima sfida prima della sosta natalizia, sperano di recuperare almeno uno tra Chiellini e Dybala. Il capitano è l’anima difensiva di questa squadra mentre l’argentino permette al reparto offensivo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 dicembre 2021)è fuori dal progetto dele lantus è piuttosto interessante all’attaccante. I Red Devils fissano il prezzo.(Getty Images)Lantus sta preparando la sfida di domani sera, allo Stadium, contro il Cagliari; chiudere l’anno con una vittoria è l’obiettivo dei ragazzi di Allegri. I tre punti, oltre al morale, servono anche ad una classifica parzialmente aggiustata; parliamoci chiaro, le ambizioni ad inizio stagione erano ben diverse ma, visto come si sono sviluppate le cose, l’obiettivo principale è il quarto posto (distante sei punti). I bianconeri, per l’ultima sfida prima della sosta natalizia, sperano di recuperare almeno uno tra Chiellini e Dybala. Il capitano è l’anima difensiva di questa squadra mentre l’argentino permette al reparto offensivo ...

