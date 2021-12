Jurassic World: Il Dominio, una nuova foto mostra l'Atrociraptor (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una nuova foto di Jurassic World: Il Dominio mostra l'Atrociraptor, una specie di dinosauro mai apparsa prima nella saga. Nel film Jurassic World: Il Dominio verrà mostrato un nuovo dinosauro, ritratto in una foto tratta dal film con star Chris Pratt. Lo scatto introduce infatti l'Atrociraptor, una nuova minaccia che è stata utilizzata per il lungometraggio diretto da Colin Trevorrow. L'immagine, pubblicata da Empire, mostra Owen Grady, interpretato dall'attore Chris Pratt, alle prese con l'Atrociraptor. In una scena di Jurassic World: Il Dominio il protagonista sarà ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 dicembre 2021) Unadi: Ill', una specie di dinosauro mai apparsa prima nella saga. Nel film: Ilverràto un nuovo dinosauro, ritratto in unatratta dal film con star Chris Pratt. Lo scatto introduce infatti l', unaminaccia che è stata utilizzata per il lungometraggio diretto da Colin Trevorrow. L'immagine, pubblicata da Empire,Owen Grady, interpretato dall'attore Chris Pratt, alle prese con l'. In una scena di: Ilil protagonista sarà ...

