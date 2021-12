Judo maschile | le Fiamme Oro campioni italiani con 5 medaglie vinte

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ostia – È l’anno magico delleOro e la classificadei CampionatiAssoluti nel PalaPellicone a Ostia lo ha ribadito: primo posto davanti ai Carabinieri e l’Akiyama Settimo Torinese. È stato un Assoluto ricco di emozioni e colpi di scena, che hanno espresso così la risposta degli atleti, finalmente liberi di esprimersi. “Siamo molto soddisfatti –ha detto Enrico Parlati, coach delleOro- anche perché abbiamo presentato in gara cinque atleti e tutti hanno portato una medaglia, di cui due ori e tre bronzi, per i quali siamo molto soddisfatti. Abbiamo lasciato a riposo Christian Parlati, la nostra punta di diamante, Carmine Di Loreto, Kenny Bedel ed altri componenti, perché abbiamo una squadra abbastanza forte. Concludiamo un anno che per leOro è stato magico -ha ...

