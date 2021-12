Jo Stenuit Mazda - Al lavoro sulla nuova generazione di modelli | piacere di guida al centro

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il 2022 sarà l'anno dello sbarco in Europa della CX-60 (più avanti seguita dalla CX-80). Poi, in autunno, toccherà al range extender (nota bene: con motore rotativo) destinato all'elettrica MX-30. Ma per i centri stile della, che siano in Germania (a Leverkusen), negli Stati Uniti (a Irvine, in California) o in Giappone (Hiroshima), è già tempo di guardare alla prossimadi. Quella, per capirci, che porterà la Casa del Sol levante a evolvere il linguaggio estetico Kodo fino al 2030 e oltre. Ce lo conferma Jo, responsabile dello stile europeo, sottolineando un dettaglio non da poco: in un tempo in cui i costruttori insistono sull'elettrificazione,tecnologia spinta, sull'auto più utile e necessaria che passionale, lasembra quasi l'eretica ...