Jessica Morlacchi | chi è | età | carriera | figli | chi è il fidanzato | Instagram | vita privata

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche. Ma conosciamola meglio!: chi è, età,(Roma, 17 luglio 1987) è una cantante e bassista italiana. Si avvicina alla musica, grazie al padre e alla sorella, all’età di 7 anni, quando inizia lo studio del basso, a 17 anni inizia lo studio del canto. Nel 1998 forma il gruppo degli “Eta Beta” dal nome dell’omonimo personaggio dei fumetti, che poi si tramuteranno in “Zeta Beta” e nel 2000 diventeranno definitivamente i Gazosa. Nel 2003 lalascia il gruppo e intraprende la...

Nel frattempo la cantante ha però vissuto una sua carriera tutto sommato dignitosa, partecipando a The Voice e ad altri programmi televisivi. Per quanto riguarda Tony Maiello, ... Ma cosa c'è di più piacevole del sesso?' In tutta risposta, Jessica Morlacchi, tra gli ospiti fissi della Bortone, ha replicato: 'Mangiare! Non c'è confronto!'