Jacobs dimentica le piste per fare la star

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Marcellha strizzato l'occhio alla Carlucci, potrebbe andare a Sanremo e vuoleuna serie come i Ferragnez: e in pista?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs dimentica

il Giornale

Prima della staffetta,dichiarò: " Voglio correre la quarta frazione, perché la gloria se la prende l'ultimo. Fino all'anno scorso il più forte era Tortu, quindi era giusto che l'onore ......famiglia ed ora che lui è l'uomo più veloce del mondo nonla promessa fatta prima di Tokyo. "Noi già l'anno scorso avevamo deciso di fare questo passo", ha svelato la donna. MARCELL/ ...Marcell Jacobs ha strizzato l'occhio alla Carlucci, potrebbe andare a Sanremo e vuole fare una serie come i Ferragnez: e in pista?Nicole Daza e i figli Anthony, Meghan e Jeremy: Marcell Jacobs compagno e padre dolce e affettuoso ma basta gravidanze (per ora).