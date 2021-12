Italiano vs Dionisi: uno spot per il calcio italiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fiorentina vs Sassuolo era anche italiano vs Dionisi. Due allenatori con un’idea di gioco ben precisa, votata ad un calcio propositivo. Il nuovo che avanza dunque, un chiaro segnale della nuova scuola del calcio italiano che si sta staccando dalla tradizione difensivista per abbracciare un calcio nuovo. italiano vs Dionisi: così simili? Entrambi nel loro curriculum hanno una lunga serie di squadre di categorie inferiori. Il primo è arrivato alla ribalta con più precocità rispetto al secondo vista la salvezza ottenuta nella stagione passata con lo Spezia. Il secondo è salito alla ribalta prima col Venezia e poi con la promozione in massima categoria con l’Empoli. Ora uno allena la Fiorentina, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fiorentina vs Sassuolo era anchevs. Due allenatori con un’idea di gioco ben precisa, votata ad unpropositivo. Il nuovo che avanza dunque, un chiaro segnale della nuova scuola delche si sta staccando dalla tradizione difensivista per abbracciare unnuovo.vs: così simili? Entrambi nel loro curriculum hanno una lunga serie di squadre di categorie inferiori. Il primo è arrivato alla ribalta con più precocità rispetto al secondo vista la salvezza ottenuta nella stagione passata con lo Spezia. Il secondo è salito alla ribalta prima col Venezia e poi con la promozione in massima categoria con l’Empoli. Ora uno allena la Fiorentina, ...

