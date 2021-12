"Italia mai cresciuta tanto". Lo spot della von der Leyen inchioda Draghi al governo (Di lunedì 20 dicembre 2021) E dai Mario, resta. Non glielo dice proprio cosi, anzi lei del premier non parla proprio, non lo cita neanche, non è la sede adatta, ma insomma, il senso politico delle parole della von der Leyen alla Cattolica di Milano è chiaro Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 dicembre 2021) E dai Mario, resta. Non glielo dice proprio cosi, anzi lei del premier non parla proprio, non lo cita neanche, non è la sede adatta, ma insomma, il senso politico delle parolevon deralla Cattolica di Milano è chiaro

Advertising

Ettore_Rosato : 'L'economia in Italia cresce come non mai,tornerà ai livelli pre-crisi entro metà 2022' - a dirlo @vonderleyen. Chi… - Corriere : Von der Leyen: «L’Italia cresce come non mai. Lo sprint maggiore da inizio secolo» - Agenzia_Ansa : Von der Leyen osserva che 'l'Italia cresce come non mai' La presidente della Commissione Ue all'inaugurazione dell'… - zephira_137 : RT @autocostruttore: Von der Leyen: «L’Italia cresce come non mai. Lo sprint maggiore da inizio secolo» Azzo! Eppure non sembra... - apavo75 : RT @alexthor1967: @fenice_risorta Se penso a Chi ci ha governato diventi pazzo: questi hanno firmato ' la via della seta' e volevano rispet… -