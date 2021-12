Italia-Germania: Draghi, 'con Scholz d'accordo su difesa comune Ue' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Siamo d'accordo sulla necessità di costruire una difesa comune, non in contrapposizione con la Nato ma come forza complementare dell'Alleanza. C'è una forte identità di vedute su questo". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Siamo d'sulla necessità di costruire una, non in contrapposizione con la Nato ma come forza complementare dell'Alleanza. C'è una forte identità di vedute su questo". Lo ha detto il premier Mario, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il cancelliere tedesco Olaf

Advertising

NicolaPorro : Non è vero che quello che succede in Italia sia la norma. In Germania, ad esempio, cresce l’insofferenza per le mis… - sbonaccini : The Economist incorona l’Italia “Paese dell’anno 2021”. Merito del “tasso di vaccinazione tra i più alti d’Europa… - elio_vito : Aumentano i paesi europei che legalizzano la Cannabis, Lussemburgo, ora Malta, presto Germania. Ed in Italia quando… - _MrWolf_ : RT @Ch_Schubert: Berlino e Roma stanno lavorando su un piano d'azione, ha appreso @faznet. Dopo la Francia, la Germania ora vuole anche un… - uvillanilubelli : RT @Ch_Schubert: Berlino e Roma stanno lavorando su un piano d'azione, ha appreso @faznet. Dopo la Francia, la Germania ora vuole anche un… -