Italia-Germania: Draghi, 'cominciato percorso insieme' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo appena cominciato un percorso insieme, non se ne parlava fino a 3 giorni fa. Sapere già ora quale è il punto di arrivo, se sarà un momerandum, un protocollo d'intesa, mi sembra un po' troppo. Noi abbiamo individuato dei punti, poi i nostri ministri, gli ambasciatori individueranno un metodo. Vedremo alla fine del percorso quel che sarà...". Lo ha detto il premier Mario Draghi, rispondendo a una domanda nel corso del punto stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo appenaun, non se ne parlava fino a 3 giorni fa. Sapere già ora quale è il punto di arrivo, se sarà un momerandum, un protocollo d'intesa, mi sembra un po' troppo. Noi abbiamo individuato dei punti, poi i nostri ministri, gli ambasciatori individueranno un metodo. Vedremo alla fine delquel che sarà...". Lo ha detto il premier Mario, rispondendo a una domanda nel corso del punto stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Advertising

NicolaPorro : Non è vero che quello che succede in Italia sia la norma. In Germania, ad esempio, cresce l’insofferenza per le mis… - sbonaccini : The Economist incorona l’Italia “Paese dell’anno 2021”. Merito del “tasso di vaccinazione tra i più alti d’Europa… - elio_vito : Aumentano i paesi europei che legalizzano la Cannabis, Lussemburgo, ora Malta, presto Germania. Ed in Italia quando… - amendolaenzo : Herzlich willkommen in Italien @OlafScholz. Oggi inizia un nuovo percorso comune su transizione ecologica, digitale… - aleappo53 : Italia e Germania vogliono collaborare per affrontare le grandi sfide europee: la gestione della pandemia, la ripre… -