Italia-Germania | Camera commercio Italo-Germanica | visita Scholz rinsalda rapporti

Roma, 20 dic. (LabItalia) - "La visita del neo Cancelliere tedesco Olaf Scholz rappresenta un momento positivo e imprescindibile per rinsaldare i rapporti tra Italia e Germania. Le catene del valore e il mercato unico sono forti in Europa grazie all'asse Italo-tedesco e mai come ora si può guardare al futuro in una ottica comune investendo in transizione ecologica, innovazione digitale e inclusione. Ciascuno deve fare la sua parte in questa fase cruciale dell'economia globale, e saldare tra loro i Paesi cardine dell'Europa aiuterà tutti a superare la crisi pandemica". Lo dichiara Jorg Buck, consigliere delegato di AHK Italien, la Camera di commercio Italo-Germanica, in occasione della visita del Cancelliere tedesco Olaf Scholz.

