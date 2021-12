Italia | aereo si schianta contro una palazzina | si scava tra le macerie

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Un velivolo ultraleggero si ètoil tetto di una casa nelle campagne di Albareto. Sul posto numerose ambulanze, macchine della polizia e dei vigili del fuoco. Un velivolo ultraleggero si ètoil tetto di un'abitazione alle porte di Modena, nelle campagne di Albareto. L'incidente si è verificato intorno alle 12 nella località La Rocca. Sul posto sono accorse numerose ambulanze, macchine della polizia e dei vigili del fuoco. Ancora non sono state fornite ulteriori notizie su eventuali vittime o feriti. Secondo le prime informazioni, il velivolo ha sfondato il tetto ed è entrato nell'abitazione: ci sarebbero persone ancora intrappolate in casa e le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per liberarle. Si tratta di unadi tre piani quasi al ...

Aperto fascicolo per disastro colposo Un fascicolo per disastro colposo e duplice omicidio colposo è stato aperto dalla procura di Brindisi sull'incidentedi questo pomeriggio, quando un ...Grave il di un precipitato schiantandosi sul tetto di un'abitazione di campagna ad Albareto, alle porte di L'incidente è avvenuto intorno alle 12 nella località La Rocca, in strada San Clemente. Sono ...Grave il pilota di un aereo ultraleggero precipitato schiantandosi sul tetto di un'abitazione di campagna ad Albareto, alle porte di Modena. L'incidente è avvenuto ...