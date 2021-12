Ipotesi green pass di 6 mesi | si va verso vaccino due volte l' anno?

Advertising

Corriere : ?? Green pass ridotto, tampone obbligatorio ai vaccinati, centri commerciali, discoteche, feste: le ipotesi del gove… - Agenzia_Ansa : Si lavora all'ipotesi di obbligo del vaccino ad altre categorie. Si valutano mascherine all'aperto e durata del Gre… - fanpage : Dalla riduzione della validità del Green pass alla stretta su stadi ed eventi pubblici, con l’introduzione del tamp… - Grand_Battery : RT @brrivv1: Italia vicina alla zona arancione. Salgono ricoveri e terapie intensive. Temi sul tavolo del governo italiano riduzione validi… - InterForEver71 : Allo studio l'ipotesi di introdurre obbligo di green pass prima del vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Ipotesi green

I dati Nomisma: "Se i contagi dovessero continuare a crescere il 78% degli italiani sarebbe favorevoli a ulteriori restrizioni" di ALESSANDRO MALPELOSe questadovesse diventare realtà i nostri eventi perderebbero la loro prerogativa di base. Signor Presidente, non entro nel merito della logica del tampone associata al superpass, ma ...Tra le ipotesi di studio l'estensione dell'obbligo vaccinale per tutti gli statali a contatto con il pubblico o estendere l'esigenza di super green pass per entrare sul posto di lavoro Fra le ipotesi ...«C'è ancora da lavorare ed essere attenti» e per questo «passeremo in rassegna eventuali provvedimenti». Il presidente del Consiglio Mario Draghi ...