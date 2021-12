«Io | Maria Montessori | medico e femminista»

Leggi su iodonna

Da bambina, aveva la passione del teatro. Andava a scuola malvolentieri, solo perché là trovava soggetti e ambientazioni interessanti per la recitazione. Imitava tutti, giocava sempre: «Se gioco mi diverto,e se mi diverto imparo», diceva ai genitori. Poi a 12 anni, all'improvviso, la fiammella si spense e, da aspirante stella del palcoscenico, si trasformò in una studentessa esemplare, soprattutto nelle materie scientifiche e in matematica, che prima aveva deriso. È uno dei tanti episodi poco nodi raccontati in Aiutiamoli a fare da soli.si racconta (Editoriale Scienza) di Teresa Porcella, con le bellissime illustrazioni di Marta Pantaleo.