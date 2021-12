Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT I nerazzurri dominano: segnano Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini?? - Inter : ??? | PERISIC Il croato ha aperto il match vinto con la Salernitana con un bel gol di testa ?? - Inter : ?? | RETE 11' - Ennesima pennellata dalla bandierina di @hakanc10 e gol di testa di #Perisic! #ForzaInter… - it_inter : Il rinnovo di #Perisic è tutt'altro che scontato, posizioni molto lontane: nel mirino c'è #Kostic, monitorato anche… - sportli26181512 : Inter, Perisic incanta. Ma la strada per il rinnovo resta in salita: Inter, Perisic incanta. Ma la strada per il ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Perisic

Ivansta vivendo la miglior stagione interista e forse di sempre. Però a giugno scadrà il suo ... Le parti non si sono ancora incontrate e l'dovrà fare diverse valutazioni, specialmente in ...Venerdì sera fa festa ancora l', allungando almeno per 48 ore il distacco in classifica ... A segno(11 ) , Dumfries (33 ) , Sanchez (52 ) , Lautaro (77 ) e Gagliardini (87 ), e ...SALERNO (ITALPRESS) - L'Inter di Simone Inzaghi travolge 5-0 in trasferta la Salernitana e allunga in classifica a +4 sul Milan, in attesa del big match di San Siro col Napoli di domenica sera. Serata ...Quarta difesa del torneo, il Toro di Ivan Juric si opporrà, tra una sessantina di ore, a quell'Inter che, lungo gli ultimi quaranta giorni, ha saputo riprendersi la vetta della ...