Inter, cessione a centrocampo: le possibili destinazioni! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Vecino pronto a lasciare l’ Inter già a gennaio. Il centrocampista dell’ Inter Matias Vecino è ormai ai margini del progetto e sarebbe pronto a lasciare Milano. Per lui poco spazio nella squadra di Simone Inzaghi data l’ alta densità a centrocampo di giocatori e soprattutto di un certo calibro. Oltre al poco spazio ritagliato per lui, l’ uruguaiano ha il contratto con scadenza quest’estate. Per lui si parla di diverse possibili destinazione. Opzione Genoa. Secondo La Gazzetta dello Sport di cedere Vecino al Genoa per fare cassa. L’ obiettivo è quello di far cassa per arrivare al centrocampista del Cagliari Nandez, sempre più un obiettivo dell‘Inter. Era già stato cercato anche in estate. Opzione Spagna. Dalle notizie che arrivano dalla Spagna, il Betis Siviglia potrebbe essere la sua ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Vecino pronto a lasciare l’già a gennaio. Il centrocampista dell’Matias Vecino è ormai ai margini del progetto e sarebbe pronto a lasciare Milano. Per lui poco spazio nella squadra di Simone Inzaghi data l’ alta densità adi giocatori e soprattutto di un certo calibro. Oltre al poco spazio ritagliato per lui, l’ uruguaiano ha il contratto con scadenza quest’estate. Per lui si parla di diversedestinazione. Opzione Genoa. Secondo La Gazzetta dello Sport di cedere Vecino al Genoa per fare cassa. L’ obiettivo è quello di far cassa per arrivare al centrocampista del Cagliari Nandez, sempre più un obiettivo dell‘. Era già stato cercato anche in estate. Opzione Spagna. Dalle notizie che arrivano dalla Spagna, il Betis Siviglia potrebbe essere la sua ...

