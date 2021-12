Intanto, il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha dichiarato lo stato "major incident”, lo stesso usato durante la pandemia nel 2020, l'incendio del 2017 alla Grenfell Tower e a seguito dell'attacco terroristico al Westminster Bridge (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dilaga Omicron in Inghilterra e preoccupano i casi giornalieri triplicati in 24 ore e il numero dei decessi legati alla variante, passati da uno a sette. Leggi anche › Green pass e lockdown per i non vaccinati, cosa succede in Europa Gran Bretagna, possibile lockdown Proprio per questo è arrivato il monito degli esperti del comitato Sage, che consigliano il governo britannico sull’emergenza Covid. Per fronteggiare il ritorno dell’epidemia, il premier Johnson deve attuare un “piano C”. Ovvero “una serie di restrizioni” che comprenda il lockdown di due settimane dopo Natale. Due settimane di stop incontri al chiuso La convinzione è che «varando due settimane di stop a incontri in famiglia e di quelli al chiuso ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dilaga Omicron in Inghilterra e preoccupano i casi giornalieri triplicati in 24 ore e il numero dei decessi legativariante, passati da uno a sette. Leggi anche › Green pass e lockdown per i non vaccinati, cosa succede in Europa Gran Bretagna, possibile lockdown Proprio per questo è arrivato il monito degli esperti del comitato Sage, che consigliano il governo britannico sull’emergenza Covid. Per fronteggiare il ritorno’epidemia, il premier Johnson deve attuare un “piano C”. Ovvero “una serie di restrizioni” che comprenda il lockdown di due settimane dopo Natale. Due settimane di stop incontri al chiuso La convinzione è che «varando due settimane di stop a incontri in famiglia e di quelli al chiuso ...

