Insulti e spintoni. Sanitari No vax irrompono all'assemblea dell'Ordine dei medici a Roma (Di lunedì 20 dicembre 2021) Durante un'assemblea dell'Ordine dei medici a Roma, una cinquantina di Sanitari ha protestato contro l'obbligo vaccinale imposto alla categoria e contro le sospensioni del personale Sanitario non vaccinato, che avviene su segnalazione delle Asl. Ci sono stati Insulti ("mafiosi", hanno urlato i No vax) e spintoni prima dell'intervento delle forze dell'Ordine. L'assemblea, che si stava svolgendo all'hotel Villa Palace, è stata sospesa e rinviata. "Siamo sempre stati aperti al dialogo, ma bisogna discutere in maniera serena", ha detto il presidente dell'Ordine dei medici di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Durante un'dei, una cinquantina diha protestato contro l'obbligo vaccinale imposto alla categoria e contro le sospensioni del personaleo non vaccinato, che avviene su segnalazionee Asl. Ci sono stati("mafiosi", hanno urlato i No vax) eprima'interventoe forze. L', che si stava svolgendo all'hotel Villa Palace, è stata sospesa e rinviata. "Siamo sempre stati aperti al dialogo, ma bisogna discutere in maniera serena", ha detto il presidentedeidi ...

Advertising

VaniaDelli : RT @janavel7: 'Irruzione di medici no vax all’assemblea dell’Ordine di Roma: insulti e spintoni'. Vorrei solo una cosa: avere la lista dei… - lupetta60 : RT @cardinale_anna: Mi vergogno per loro e per il loro cattivissimo esempio. #vaccinatevi_e_basta #20dicembre #facciamorete Contestazio… - annadelbello1 : RT @GiancarloGarci6: Roma, medici no vax interrompono l'assemblea dell'Ordine: 'Basta sospensioni, vergogna'. Insulti e spintoni: intervien… - ValeryMell1 : RT @Cartabellotta: Mancava solo l’irruzione dei “medici”#novax all’Ordine di Roma con insulti, spintoni e intervento polizia - abitudinario : RT @legalevecchi: Roma medici contro le sospensioni -