Instagram sempre più TikTok, nuova funzionalità in arrivo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Instagram aggiunge una nuova funzionalità alla sua piattoforma, l’app assomiglia sempre di più a TikTok. Ecco di cosa si tratta Instagram ha aggiunto alla sua app la possibilità di replicare ai commenti che i fan inviano ai video brevi caricati dai creatori di contenuti. Al pari del suo rivale TikTok. I Reels sono i clip che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 20 dicembre 2021)aggiunge unaalla sua piattoforma, l’app assomigliadi più a. Ecco di cosa si trattaha aggiunto alla sua app la possibilità di replicare ai commenti che i fan inviano ai video brevi caricati dai creatori di contenuti. Al pari del suo rivale. I Reels sono i clip che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

MarroneEmma : E avvolgimi di vita sempre ?? È sempre bello tornare a casa. Roma. - AugmentedBeauty : RT @OpusDiabuli: Entro su instagram Leggo che 'freeda è per la superiorità femminile' Esco da instagram per sempre ... Cioè è letteralmente… - vabeneokay : RT @OpusDiabuli: Entro su instagram Leggo che 'freeda è per la superiorità femminile' Esco da instagram per sempre ... Cioè è letteralmente… - raphaelfrangi : Last Businesstripp 2021 in meinem Lieblingshotel ???? Grazie @suitenhotelparcoparadiso per il 2021! E stato sempre u… - claretta_g : Ho sempre adorato questo momento -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram sempre Ex Inter, Esposito chiede scusa: 'Inutile cercare scuse, devo diventare uomo' Il giovane attaccante di proprietà dell' Inter ha scritto un lungo post su Instagram : 'Non è un ... Si dice sempre che noi giovani dobbiamo fare esperienza e ho capito che proprio in questi momenti ...

Nathalie Caldonazzo, quel brutto incidente in scooter/ Fratture, convalescenza e tanta rabbia ...2021 aveva raccontato quanto accadutole attraverso alcune stories e video pubblicati su Instagram: '... una persona che la stessa definiva, sempre via social "veramente orribile" in quanto "non si è ...

Instagram sempre più TikTok, nuova funzionalità in arrivo CheDonna.it Instagram sempre più TikTok, nuova funzionalità in arrivo Instagram aggiunge una nuova funzionalità alla sua piattoforma, l'app assomiglia sempre di più a TikTok. Ecco di cosa si tratta ...

Manolas saluta Napoli: “Ho sempre dato tutto” Kostas Manolas saluta Napoli e i suoi tifosi. Il difensore greco, tornato all’Olympiakos non senza polemiche, ha scritto una bella lettera d’addio sul suo profilo Instagram. “Ciao Napoli! Ho trascorso ...

Il giovane attaccante di proprietà dell' Inter ha scritto un lungo post su: 'Non è un ... Si diceche noi giovani dobbiamo fare esperienza e ho capito che proprio in questi momenti ......2021 aveva raccontato quanto accadutole attraverso alcune stories e video pubblicati su: '... una persona che la stessa definiva,via social "veramente orribile" in quanto "non si è ...Instagram aggiunge una nuova funzionalità alla sua piattoforma, l'app assomiglia sempre di più a TikTok. Ecco di cosa si tratta ...Kostas Manolas saluta Napoli e i suoi tifosi. Il difensore greco, tornato all’Olympiakos non senza polemiche, ha scritto una bella lettera d’addio sul suo profilo Instagram. “Ciao Napoli! Ho trascorso ...