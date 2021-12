Infrastrutture: Autostrada Pedemontana Lombarda, Roth nominato presidente (Di lunedì 20 dicembre 2021) Milano, 20 dic. (Adnkronos) - Luigi Roth è stato nominato presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda. Roth è presidente di Alba Leasing, Equita Sim, Equita Capital Sgr, Iqera e presidente non esecutivo di Fincantieri Si, controllata del gruppo Fincantieri, e di Arriva Italia. È Cavaliere del Lavoro e presidente della Fondazione Menotti Tettamanti. Autostrada Pedemontana Lombarda ha come azionista di riferimento la Regione Lombardia al 53,77%, Milano Serravalle - Milano Tangenziali al 36,66%, Intesa Sanpaolo al 8,03% e Unione di Banche Italiane al 1,54%. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Milano, 20 dic. (Adnkronos) - Luigiè statodidi Alba Leasing, Equita Sim, Equita Capital Sgr, Iqera enon esecutivo di Fincantieri Si, controllata del gruppo Fincantieri, e di Arriva Italia. È Cavaliere del Lavoro edella Fondazione Menotti Tettamanti.ha come azionista di riferimento la Regione Lombardia al 53,77%, Milano Serravalle - Milano Tangenziali al 36,66%, Intesa Sanpaolo al 8,03% e Unione di Banche Italiane al 1,54%.

