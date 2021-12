Infortunio Leao | le condizioni dell’attaccante del Milan

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 dicembre 2021): l’attaccante portoghese delsi è allenato a parte anche oggi. Le suefisiche Archiviata la sconfitta contro il Napoli, ilprepara la sfida all’Empoli valida per la diciannovesima giornata di campionato. Se per Theo Hernandez arrivano buone notizie, non si può dire lo stesso per. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione nell’allenamento di oggi infatti il portoghese ha lavorato ancora a parte dopo l’L'articolo proviene da Calcio News 24.