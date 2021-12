Infortunio Gabbiadini | le condizioni dell’attaccante della Sampdoria

(Di lunedì 20 dicembre 2021), arrivano novità sulle: le ultime sulla situazione Importanti e positivi risvolti dall’allenamento di oggi in casa, soprattutto per quanto riguarda Manolo. L’attaccante ha lamentato un fastidio al ginocchio durante la partita con il Venezia, venendo sostituito da Roberto D’Aversa intorno all’ora di gioco. Dall’allenamento odierno, emergono importanti novità sulle sue. Il comunicato ufficiale.– «La squadra è stata divisa in due gruppi: rigenerativo per chi ha giocato più minuti con il Venezia, compreso Manolo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : #Sampdoria, le ultime sulle condizioni di Gabbiadini ?? - SampNews24 : Infortunio #Gabbiadini: le ultime sull'attaccante della #Sampdoria - sportli26181512 : Sampdoria, infortunio Gabbiadini: a rischio la partita con la Roma: Come al solito, Manolo Gabbiadini si è rivelato… - TuttoFanta : ??#SAMPDORIA, le parole di D'Aversa su #Gabbiadini: 'Ha sentito qualcosa al ginocchio. Valuteremo oggii l'entità del… - SampNews24 : #Sampdoria, allarme #Gabbiadini: oggi controlli. A rischio per la #Roma?

Come sta? "E' un giocatore molto importante che abbina qualità a intelligenza tattica. Valuteremo domani l'entità dell'infortunio. Il risultato non deve offuscare la prestazione, il dato ..."