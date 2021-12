Influencer… di flatulenze vende i suoi peti in barattolo e guadagna 60mila euro a settimana (Di lunedì 20 dicembre 2021) Affari che… puzzano quelli di Stephanie Matto, starlette televisiva di un noto reality show americano, “90 Days Fiancé”, che ha trovato un insolito modo per guadagnare molti soldi. La giovane, dalle curve sinuose e super sexy, ha cominciato a vendere i suoi peti in vasetti ai follower arrivando a guadagnare fino a 60mila euro a settimana e diventando una vera e propria Influencer… di flatulenze. “Che settimana pazzesca è stata. Prima di tutto, grazie per tutti gli ordini, le domande, il supporto e l’amore!” ha scritto qualche giorno fa Stephanie, condividendo un video sui social nel quale mostrava i barattoli di peti in vendita e ringraziando tutti coloro che li avevano ordinati e ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 20 dicembre 2021) Affari che… puzzano quelli di Stephanie Matto, starlette televisiva di un noto reality show americano, “90 Days Fiancé”, che ha trovato un insolito modo perre molti soldi. La giovane, dalle curve sinuose e super sexy, ha cominciato are iin vasetti ai follower arrivando are fino ae diventando una vera e propriadi. “Chepazzesca è stata. Prima di tutto, grazie per tutti gli ordini, le domande, il supporto e l’amore!” ha scritto qualche giorno fa Stephanie, condividendo un video sui social nel quale mostrava i barattoli diin vendita e ringraziando tutti coloro che li avevano ordinati e ...

MediasetTgcom24 : Influencer... di flatulenze vende i suoi peti in barattolo e guadagna 60mila euro a settimana… - zazoomblog : Influencer… di flatulenze vende i suoi peti in barattolo e guadagna 60mila euro a settimana - #Influencer…… - FoglieSette : RT @FabioLeone_: 900€ per una scoreggia in bottiglia. A me sarebbe bastato 1€ a flacone e avrei fatto molto più dei 60k della signora. http… - FabioLeone_ : 900€ per una scoreggia in bottiglia. A me sarebbe bastato 1€ a flacone e avrei fatto molto più dei 60k della signor… - LuciusEvil85 : RT @MediasetTgcom24: Influencer... di flatulenze vende i suoi peti in barattolo e guadagna 60mila euro a settimana -