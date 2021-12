Infantino propone | «La Coppa d’Africa si può giocare a settembre»

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Gianni, presidente della FIFA, ha così commentato la possibilità di vedere molto presto un Mondiale a cadenza biennale Gianni, presidente della FIFA, ha proposto di far disputare la tanto discussa– «È una competizione che si gioca ogni due anni, e noi capiamo l’importanza di questo torneo. Fino a pochi anni fa, non importava a nessuno che si giocasse d’inverno. Ora, è diventato un problema perché molti giocatori africani giocano in grandi club, che li perdono in un momento clou della stagione. Se possiamo riprogrammare il calendario, e assicurarci che unadelle nazioni africane sia giocata nella grande finestra internazionale di– dice ancora ...

Gianni, presidente della Fifa, parla in conferenza stampa al termine del Global Summit e: 'Spero che lo stadio Olimpico venga intitolato a Paolo Rossi. Se lo merita, ancor più per quello ..."Perché non sognare una Coppa del Mondo in Israele e nei Paesi vicini? Perché non organizzare il mondiale qui assieme agli altri Paesi del Medio Oriente e ai palestinesi?" ha detto