Infantino | “Le Federazioni sono favorevoli | Mondiale biennale fattibile”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Intervenuto a margine della riunione online con lecalcistiche nazionali per discutere del progetto dei Mondiali ogni due anni, il presidente della FIFA Gianni, parla così: “Un, sia a livello maschile sia femminile. Abbiamo appena finito un summit di due ore e mezzo con 207 associazioni partecipanti. Il progetto ènon soltanto da un punto di vista sportivo, ma anche a livello economico”. Poi prosegue: “I nostri esperti hanno presentato i risultati dello studio sulla fattibilità voluto dal congresso FIFA con la stragrande maggioranza dei voti. Lo pubblicheremo, insieme agli studi collegati. Rispetto all’idea originaria abbiamo pensato a diverse modifiche in base alle indicazioni ricevute. Posso dire che questo studio ha ...

