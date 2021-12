Indagine Kaspersky: il 50% degli operatori sanitari italiani non usa app progettate per la telemedicina con conseguenze per la sicurezza dei dati dei pazienti (Di lunedì 20 dicembre 2021) Milano, 20 dicembre 2021 Uno studio effettuato da Kaspersky a livello globale (1) rivela che il 50% dei fornitori di servizi sanitari italiani intervistati ha dichiarato che, per le sessioni a distanza, alcuni dei loro medici utilizzano app non specificamente progettate per la telemedicina, come FaceTime, Facebook Messenger, WhatsApp, Zoom, etc. Inoltre, sempre il 50% dei medici non conoscerebbe i metodi con cui vengono protetti i dati dei loro pazienti. Nonostante ciò, il 70% del personale medico ritiene che la raccolta dei dati sia uno degli aspetti più importanti dello sviluppo della tecnologia medica. Le violazioni dei dati non si verificano solo a seguito di attacchi informatici. Come spesso succede anche in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Milano, 20 dicembre 2021 Uno studio effettuato daa livello globale (1) rivela che il 50% dei fornitori di serviziintervistati ha dichiarato che, per le sessioni a distanza, alcuni dei loro medici utilizzano app non specificamenteper la, come FaceTime, Facebook Messenger, WhatsApp, Zoom, etc. Inoltre, sempre il 50% dei medici non conoscerebbe i metodi con cui vengono protetti idei loro. Nonostante ciò, il 70% del personale medico ritiene che la raccolta deisia unoaspetti più importanti dello sviluppo della tecnologia medica. Le violazioni deinon si verificano solo a seguito di attacchi informatici. Come spesso succede anche in ...

Advertising

lifestyleblogit : Indagine Kaspersky: il 50% degli operatori sanitari italiani non usa app progettate per la telemedicina con consegu… - lifestyleblogit : Indagine Kaspersky: impostazioni per la privacy più ricercate dagli utenti a seconda delle diverse piattaforme - -