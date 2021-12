Incontro tra Marzullo e le scuole di danza, si alle audizione per il ballo (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Monica De Santis Si è svolto ieri mattina alle ore 11 l’Incontro, presso il teatro Giuseppe Verdi di?Salerno, tra il direttore Antonio?Marzullo, ed una rappresentanza delle 106 tra ballerine, insegnanti e coreografe delle scuole di danza salernitane che lo scorso 24 settembre inviarono una lettera al sindaco di?Salerno Vincenzo Napoli, allo stesso maestro?Antonio?Marzullo e al direttore artistico Daniel Oren. L’Incontro è arrivato dopo che i 106 firmatari non ricevendo risposta dopo l’invio della lettera, avevano scritto nuovamente, ma questa volta passando attraverso gli organi d’informazione, con un messaggio whatsapp inviato mentre era in corso la conferenza stampa de “La Traviata”, pronta la risposta del sindaco e di Marzullo, ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Monica De Santis Si è svolto ieri mattinaore 11 l’, presso il teatro Giuseppe Verdi di?Salerno, tra il direttore Antonio?, ed una rappresentanza delle 106 tra brine, insegnanti e coreografe delledisalernitane che lo scorso 24 settembre inviarono una lettera al sindaco di?Salerno Vincenzo Napoli, allo stesso maestro?Antonio?e al direttore artistico Daniel Oren. L’è arrivato dopo che i 106 firmatari non ricevendo risposta dopo l’invio della lettera, avevano scritto nuovamente, ma questa volta passando attraverso gli organi d’informazione, con un messaggio whatsapp inviato mentre era in corso la conferenza stampa de “La Traviata”, pronta la risposta del sindaco e di, ...

Advertising

repubblica : L’incontro segreto tra Meloni e Moratti per la corsa al Colle [di Tommaso Ciriaco e Emanuele Lauria] - SkyTG24 : Pensioni, oggi l'incontro con Draghi. Tra le proposte dei sindacati anche l’Ape social - Quirinale : L’incontro tra #PapaFrancesco e il Presidente #Mattarella in #Vaticano - fimcislFVG : RT @CislNazionale: In corso a Palazzo Chigi l’incontro tra il premier #Draghi ed i sindacati sul tema della #previdenza. Per la #Cisl sono… - amperrino : Quirinale, incontro segreto tra la Meloni e MorattiLetizia tra il Colle e la 'scalata' in Regione Lombardia -