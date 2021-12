Incastrati | i protagonisti presentano in conferenza stampa la serie

(Di lunedì 20 dicembre 2021): Ficarra e Picone, assieme agli altri componenti del cast hanno presentato inla nuovaNetflix in uscita a gennaio Si è tenuta oggi, 20 dicembre 2021, laper la presentazione di, una nuovatv scritta, diretta ed interpretata da Ficarra e Picone. Lasarà disponibile su Netflix, dal 1 gennaio in Italia e dal 27 gennaio negli altri Paesi. Alla presentazione erano presenti, oltre a Ficarra e Picone, anche Anna Favella (Ester), Marianna Di Martino (Agata), Ilaria Castiglioni, manager per leoriginali italiane di Netflix ed Attilio De Razza, produttore dellaper Tramp Limited.: trama e ...

...è prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited ed è interamente girata in Sicilia. La serie, tra gag e situazioni surreali è stata presenta alla stampa daie registi, ...E non fanno eccezione il vice questione Agata (Marianna di Martino) e la moglie di Salvo Ester (Anna Favella), le controparti femminili deidi. "Con Agata ho tantissimo in ...Incastrati: Ficarra e Picone, assieme agli altri componenti del cast hanno presentato in conferenza stampa la nuova serie Netflix in uscita.Tutto pronto per il debutto su Netflix di Ficarra e Picone in Incastrati. Il duo comico dopo il cinema ora conquista anche il piccolo schermo ...