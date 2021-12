Inarrestabile Goggia: trionfo che fa storia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sofia vince anche il superG in Val d'Isere ed è sempre più leader in Coppa, raggiunta Compagnoni a quota 16 successi. Curtoni terza di GIANMARIO BONZI Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sofia vince anche il superG in Val d'Isere ed è sempre più leader in Coppa, raggiunta Compagnoni a quota 16 successi. Curtoni terza di GIANMARIO BONZI

Advertising

sportface2016 : +++Sofia #Goggia semplicemente inarrestabile: vince anche la discesa in #ValDisere, settimo trionfo consecutivo+++ #Scialpino - infoitsport : Sofia Goggia, la sciatrice inarrestabile che ci insegna a non mollare mai - MaRussoOplonti : RT @LiaCapizzi: Caterpillar, inarrestabile, micidiale... Vittoria in discesa e pure in SuperG. In Val d'Isere. La doppietta della Goggia ar… - AndreaBodini3 : RT @LiaCapizzi: Caterpillar, inarrestabile, micidiale... Vittoria in discesa e pure in SuperG. In Val d'Isere. La doppietta della Goggia ar… - FabianaFasani : RT @LiaCapizzi: Caterpillar, inarrestabile, micidiale... Vittoria in discesa e pure in SuperG. In Val d'Isere. La doppietta della Goggia ar… -